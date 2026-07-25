Il Comune di Arezzo ha annunciato la partecipazione alla 27ª edizione di «Vacanze coi fiocchi», la campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale. L’iniziativa coinvolge diverse attività e interventi per sensibilizzare gli utenti sulla prevenzione degli incidenti durante le ferie estive. La campagna si svolge in tutta Italia e mira a promuovere comportamenti corretti e l’attenzione alla sicurezza sulle strade, con particolare attenzione alle zone turistiche e alle principali arterie di transito.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Sicurezza stradale e sostenibilità: al via la 27esima edizione di «Vacanze coi fiocchi». Anche quest’anno, il Comune di Arezzo aderisce a «Vacanze coi fiocchi», la storica campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze promossa dal Centro Antartide, giunta alla 27esima edizione, realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’Unione province italiane, di Anci e di Anci Emilia-Romagna. Lo slogan scelto per l’estate 2026 è «Guida leggero, viaggia sicuro», per intrecciare ulteriormente due temi già di per sé connessi: il contrasto all’eccesso di velocità, tra le prime cause di incidentalità grave, e la promozione di uno stile di guida ecologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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