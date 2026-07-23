È iniziata la 27esima edizione di “Vacanze coi fiocchi”, dedicata a sicurezza stradale e sostenibilità. L’evento si svolge in una località della provincia di Arezzo e coinvolge enti e associazioni locali. Durante la manifestazione, sono previste attività e incontri dedicati alla prevenzione degli incidenti e alla tutela dell’ambiente. La kermesse proseguirà fino a fine luglio, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e visitatori sui temi della mobilità sicura e del rispetto ambientale.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Sicurezza stradale e sostenibilità: al via la 27esima edizione di “ Vacanze coi fiocchi”. Anche quest’anno, il Comune di Arezzo aderisce a “Vacanze coi fiocchi”, la storica campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze promossa dal Centro Antartide, giunta alla 27esima edizione, realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’Unione province italiane, di ANCI e di ANCI Emilia-Romagna. Lo slogan scelto per l’estate 2026 è “Guida leggero, viaggia sicuro ”, per intrecciare ulteriormente due temi già di per sé connessi: il contrasto all’eccesso di velocità, tra le prime cause di incidentalità grave, e la promozione di uno stile di guida ecologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza stradale e sostenibilità: al via la 27esima edizione di “Vacanze coi fiocchi”

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