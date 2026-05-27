Genova aderisce alla campagna nazionale Diritti in Comune
Il Comune di Genova ha confermato la propria partecipazione alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune”, promossa da Anci e Unicef Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la collaborazione nell’ambito della sensibilizzazione sui diritti dei minori. La campagna mira a coinvolgere le amministrazioni locali nella promozione e tutela di questi diritti. La partecipazione di Genova si inserisce in un’iniziativa nazionale rivolta a diversi enti comunali.
Il Comune di Genova rinnova la propria adesione alla quinta edizione di “Diritti in Comune”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Unicef Italia. L’iniziativa assume quest’anno un valore simbolico e istituzionale ancora più profondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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