Genova aderisce alla campagna nazionale Diritti in Comune

Notizia in breve

Il Comune di Genova ha confermato la propria partecipazione alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune”, promossa da Anci e Unicef Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la collaborazione nell’ambito della sensibilizzazione sui diritti dei minori. La campagna mira a coinvolgere le amministrazioni locali nella promozione e tutela di questi diritti. La partecipazione di Genova si inserisce in un’iniziativa nazionale rivolta a diversi enti comunali.