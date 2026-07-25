Bagno di Romagna, 25 luglio 2026 – Terzo test per il Cesena, il primo contro una squadra professionistica. Ad Acquapartita arriva l’Athletic Carpi, squadra di Serie C. Ancora out Frabotta e resta a riposo Ciofi in via precauzionale per una botta alla tibia con versamento. Magni, Guidi, Olivieri e Piraccini hanno fatto lavoro differenziato per affaticamento. Prima apparizione per il neo acquisto Caprini, titolare dal primo minuto. Ritorno anche per Shpendi, rimasto fermo ai box nell’amichevole contro la Sampierana per un dolore alla schiena. Un primo tempo caratterizzato da una netta supremazia del Carpi, che ha spesso costretto il Cesena a giocare nella propria metà campo, tagliando qualsiasi linea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena messo alle corde dal Carpi per un tempo. Poi ci pensa Druiventak: l’amichevole finisce 1-0

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