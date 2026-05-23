Cesena si apre l’asta per Berti Adesso ci pensa pure il Frosinone

Un club della Championship, la seconda divisione inglese, dovrebbe presentare ufficialmente un’offerta per il difensore. La proposta segue una manifestazione d’interesse manifestata nei giorni scorsi. La trattativa si inserisce nel contesto di un’asta per il giocatore, con anche il Frosinone tra le squadre interessate. La formalizzazione dell’offerta è prevista per l’inizio della prossima settimana.

Dopo la manifestazione d’interesse dei giorni scorsi, all’inizio della prossima settimana dovrebbe essere formalizzata ufficialmente l’offerta da parte di un club di Championship, seconda divisione inglese, per Tommaso Berti. Un’offerta importantissima perchè si parla di un qualcosa vicino ai 4,5 milioni di euro. Una cifra ragguardevole che se portata a casa potrebbe rappresentare un bel tesoretto per il club bianconero. Berti, però, non sarebbe stato attenzionato solo da club d’oltremanica. Anche squadre della nostra serie A avrebbero messo il suo nome sul taccuino. Ieri sarebbe spuntato un forte interessamento da parte del Frosinone, appena promosso in massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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