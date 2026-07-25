Cesena oggi l’addio ai monti di Acquapartita Per il congedo alle 17 c’è test contro il Carpi

Oggi si conclude il ritiro a Acquapartita. Alle 17, una partita amichevole contro il Carpi chiuderà le due settimane di allenamenti. Dopo il match, la squadra lascerà i monti dell’Alto Savio per tornare in città. La formazione ha trascorso questo periodo in alta quota, preparando la nuova stagione, e ora si prepara a ripartire dopo l’ultima sessione di allenamenti.

Addio ai monti. Questa sera, al termine dell’ultimo test in programma ad Acquapartita e che vedrà il Cesena di mister Diamanti impegnato contro il Carpi a partire dalle 17, la squadra lascerà l’Alto Savio per tornare in città al termine delle due settimane di ritiro. Il gruppo si concederà poi un paio di giorni di relax prima di tornare in campo a partire da martedì. Se quella di oggi è l’ultima prova che i bianconeri disputeranno ad Acquapartita, è anche la prima amichevole ufficiale inserita nell’ancora freschissimo calendario griffato 2026-2027: dopo gli allenamenti congiunti con la Rappresentativa della Valle del Savio e contro la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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