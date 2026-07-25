Nel luglio 2025, un rappresentante ha richiesto a Enac Servizi di presentare pubblicamente il progetto di sviluppo dell’aeroporto. La risposta ufficiale ha confermato che non ci sarebbe stata alcuna assemblea pubblica, sottolineando che la comunità locale non sarebbe stata coinvolta e che non esisteva un vero piano di sviluppo condiviso. La comunicazione evidenzia la mancanza di trasparenza e di un processo partecipativo nel procedimento legato al futuro della struttura.

di Giuseppe Gugliotti* Quando nel luglio del 2025 scrissi ad Enac Servizi per chiedere che fosse illustrato il progetto di sviluppo dell’aeroporto in una pubblica assemblea, testualmente mi fu risposto: "Egr. Sig. Sindaco, certamente accolgo l’invito che mi ha formulato, rappresentandoLe che potremo organizzare l’incontro appena ci sarà uno sviluppo delle tematiche progettuali". L’incontro, ovviamente, non c’è stato e la prima ed unica comunicazione che abbiamo ricevuto, dopo un anno, è stata l’indizione della Conferenza dei Servizi da parte di Enac Servizi per l’espressione dei pareri di competenza sul “progetto” (tra virgolette, poi dirò perché) di ottimizzazione della capacità aeroportuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Ampugnano: "Comunità non coinvolta. Manca il vero progetto"

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