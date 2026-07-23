Ampugnano nel futuro Terminal hangar sosta Le novità del progetto
L’Enac Servizi ha convocato una Conferenza dei servizi per il progetto dell’aeroporto di Ampugnano, avviando le procedure per la realizzazione di un nuovo terminal, un hangar e aree di sosta. La riunione ufficializza le fasi successive del piano, annunciato lo scorso anno, che prevedono interventi strutturali e logistici nell’area aeroportuale. La decisione coinvolge le autorità e le imprese interessate alla costruzione e gestione delle infrastrutture.
La mossa di Enac Servizi, che ha convocato la Conferenza dei servizi per il progetto dell’ aeroporto di Ampugnano, porta su un piano concreto i termini dell’operazione annunciata lo scorso anno. Nelle quaranta pagine di quella che viene definita " ottimizzazione della capacità aeroportuale " si descrivono gli interventi previsti in questa prima parte: è escluso al momento quello sul fotovoltaico (fino a 20 ettari), uno dei temi che aveva fatto più discutere per l’impatto sul territorio, anche se pochi chilometri più in là - nella piana di Orgia - è in ponte un progetto per agrivoltaico dieci volte più esteso, anch’esso al centro di grandi discussioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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