Ampugnano nel futuro Terminal hangar sosta Le novità del progetto

Notizia in breve

L’Enac Servizi ha convocato una Conferenza dei servizi per il progetto dell’aeroporto di Ampugnano, avviando le procedure per la realizzazione di un nuovo terminal, un hangar e aree di sosta. La riunione ufficializza le fasi successive del piano, annunciato lo scorso anno, che prevedono interventi strutturali e logistici nell’area aeroportuale. La decisione coinvolge le autorità e le imprese interessate alla costruzione e gestione delle infrastrutture.