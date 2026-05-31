Un gruppo contrario al progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Ampugnano-Siena ha richiesto di essere ascoltato nella Commissione Trasporti della Camera. La richiesta riguarda i piani di sviluppo dell’aeroporto e il programma Regional Air Mobility. Finora, non ci sono state date date per un’audizione ufficiale. Il comitato ha ribadito la volontà di presentare le proprie posizioni direttamente in sede parlamentare.

"Chiediamo di essere auditi nella Commissione Trasporti della Camera sui progetti di riqualificazione dell’aeroporto di Ampugnano-Siena e la Regional Air Mobility". Non molla la presa il Comitato AmpugnaNo, guidato dall’avvocato Maria Rosa Mariani, che ha inviato una lettera al parlamentare del Gruppo misto, Roberto Traversi, membro della Commissione stessa. "Purtroppo si sa poco o nulla di entrambi i progetti: le preoccupazioni dei cittadini di Sovicille (Comune ove insiste l’aeroporto su un’area demaniale di 200 ettari) e di Siena e provincia crescono con il passare dei mesi – spiega Mariani –. Anche i 20 ettari di pannelli fotovoltaici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rilancio dello scalo di Ampugnano. Il Comitato contrario al progetto: "Vogliamo essere auditi a Roma"

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