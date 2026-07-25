Il 1° luglio, un capopiatto di circa 4,5 metri è stato trovato spiaggiato davanti a uno stabilimento balneare a Follonica. Le autorità hanno avviato indagini, senza riscontrare segni di cattura o collisione sull’animale. La scoperta è stata segnalata dai bagnanti, e i ricercatori dell’Università di Siena, coordinati dal professor Micarelli, stanno analizzando il caso.

Il primo luglio scorso un ’capopiatto’, lungo 4 metri e mezzo, è stata trovato spiaggiato a Follonica, davanti allo stabilimento Tony’s. Su segnalazione dei bagnanti, le indagini sono state affidate ai ricercatori Unisi coordinati dal professor Primo Micarelli e dalla stessa Letizia Marsili. "Si è trattato di un evento davvero eccezionale – racconta la Marsili –. Il capopiatto è uno squalo di profondità e, proprio per il suo habitat, è una specie estremamente difficile da osservare in natura. Il suo ritrovamento lungo la costa rappresenta quindi un’importante opportunità di studio. Come avviene per tutti gli spiaggiamenti studiati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il capopiatto spiaggiato: "Evento eccezionale da studiare. Nessun segno di cattura o collisione"

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