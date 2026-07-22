Un delfino è stato trovato spiaggiato sulla spiaggia di Porto Garibaldi, vicino al bagno Roma. Presenta un taglio evidente, che potrebbe essere stato causato da un’elica. La carcassa è stata osservata ieri mattina da un uomo di 79 anni, che ha descritto la scena come molto triste. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze del decesso o eventuali altre cause.

Ferrara, 22 luglio 2026 – ‘E’ così doloroso vedere un delfino morire’, così Giacomo Giorgi, 79 anni, racconta quello che è successo ieri mattina, spiaggia di Porto Garibaldi, vicino al bagno Roma. I turisti che si fermano, fanno qualche foto, filmano la morte di un principe del mare. ‘Mi sono accorto che un bagnino con il binocolo scrutava l’orizzonte, guardava con attenzione tra le onde. In un primo tempo ho pensato che stesse sorvegliando l’evolversi delle condizioni del mare, poi hanno preso, lui ed alcuni colleghi, un moscone e sono partiti per andare un po’ al largo’. Insieme hanno agganciato con una corda il delfino, già morto da ore, e l’hanno portato sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delfino spiaggiato, è un giallo ‘Ha un taglio, forse ucciso da un’elica’

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