Eccezionale evento nelle Madonie cresce il primo cucciolo di grifone nato da una nuova colonia

Notizia in breve

Nelle Madonie è stato osservato il primo cucciolo di grifone nato da una colonia recentemente stabilitasi nella zona. La nidificazione è stata confermata all’inizio di marzo, quando gli esperti hanno individuato il nido e monitorato le fasi di cova della coppia, che durano circa 54 giorni. Il cucciolo è stato visto emergere dal nido, segnando la prima nascita documentata di un esemplare di questa colonia.