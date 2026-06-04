Eccezionale evento nelle Madonie cresce il primo cucciolo di grifone nato da una nuova colonia
Nelle Madonie è stato osservato il primo cucciolo di grifone nato da una colonia recentemente stabilitasi nella zona. La nidificazione è stata confermata all’inizio di marzo, quando gli esperti hanno individuato il nido e monitorato le fasi di cova della coppia, che durano circa 54 giorni. Il cucciolo è stato visto emergere dal nido, segnando la prima nascita documentata di un esemplare di questa colonia.
La nidificazione era stata accertata già all’inizio di marzo, quando gli esperti avevano individuato il nido e osservato le fasi di cova della coppia, un processo che nei grifoni dura mediamente 54 giorni. “La grande distanza di sicurezza dalla quale è necessario effettuare i monitoraggi per non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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