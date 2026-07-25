Durante il Mondiale si è osservato un cambiamento nel modo di affrontare le difese compatte, con un aumento dell’uso dei cross come strategia principale. Questa tendenza si riscontra anche nel calcio di club, come nell’Atalanta della scorsa stagione, dove le azioni di crossing rappresentavano un elemento chiave. La fase difensiva si presenta come un aspetto centrale, con le squadre che adottano schemi di protezione della porta più strutturati e organizzati.

“C rossing game”. Perché il Mondiale sta cambiando il modo di attaccare i blocchi bassi. e qualche analogia con l’Atalanta della passata stagione. Il primo elemento emerso con continuità nel Mondiale riguarda l’organizzazione della fase difensiva. I report del FIFA Technical Study Group hanno evidenziato come molte nazionali abbiano scelto di difendere con blocchi medi o bassi, mantenendo le linee molto compatte e concentrando un elevato numero di uomini nella protezione della zona centrale. L’obiettivo non è tanto impedire all’avversario di avanzare, quanto accompagnarne il possesso verso zone considerate meno pericolose. Le corsie laterali diventano così uno spazio “concesso”, mentre il corridoio centrale viene progressivamente chiuso attraverso densità, coperture preventive e continui scivolamenti orizzontali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Il calcio dei Mondiali e l’Atalanta/2 Le difese chiuse e l’arma dei cross: una possibile «soluzione» per Sarri

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