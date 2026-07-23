Il possesso palla di Sarri mostra similitudini con quello di De la Fuente, come evidenziato in un approfondimento che analizza elementi tattici emersi dal recente Mondiale. L’articolo propone quattro puntate dedicate a questi aspetti e al modo in cui possono essere trasferiti alla gestione dell’Atalanta sotto la guida dell’attuale allenatore. L’obiettivo è illustrare come le scelte strategiche adottate durante le competizioni internazionali possano influenzare le metodologie di gioco del club.

Proponiamo, a partire da questo approfondimento, quattro puntate sugli elementi tattici emersi dal recente Mondiale. E come questi spunti possono essere «applicati» all’Atalanta di Sarri. L e squadre di Maurizio Sarri sono state a lungo associate al possesso palla. Una definizione corretta, ma ormai insufficiente per descrivere la funzione che il pallone dovrà assumere anche nella nuova Atalanta. “Possedere” non significa accumulare passaggi o rallentare la partita attraverso una circolazione priva di sbocchi. Significa governare contemporaneamente quattro elementi fondamentali. Lo spazio da occupare, il territorio nel quale sviluppare l’azione, il ritmo da imporre alla gara e la transizione difensiva da preparare prima ancora di perdere il pallone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Il calcio dei Mondiali e l’Atalanta/1 Il possesso palla di Sarri somiglia a quello di De la Fuente: ecco perché

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