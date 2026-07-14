Atalanta che fare con Ederson? Il caso Manchester il rinnovo possibile E la sua adattabilità al calcio di Sarri

Il futuro di Ederson è cambiato in pochi giorni: inizialmente si pensava che il Manchester United avrebbe investito circa 45 milioni di euro per portarlo via dall’Atalanta. Ora, invece, si valuta un possibile rinnovo con la squadra bergamasca e la sua adattabilità al calcio di Sarri. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non ci sono ancora decisioni definitive.

N el giro di pochi giorni il futuro di Ederson si è completamente ribaltato. Sembrava destinato a diventare uno dei principali colpi estivi del Manchester United, in un’operazione che avrebbe portato nelle casse dell’Atalanta una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Poi tutto si è improvvisamente bloccato. Il club inglese ha deciso di non completare il trasferimento dopo gli approfondimenti medici, senza però spiegare ufficialmente quale fosse l’elemento ritenuto critico. Da quel momento si sono rincorse due ricostruzioni diverse e in antitesi tra loro. La prima, quella ufficiale, ha attribuito il mancato passaggio del brasiliano ai red devils per i dubbi sulle condizioni del ginocchio destro del brasiliano, già operato la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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ATALANTA E IL CASO EDERSON: ECCO I POSSIBILI (E CLAMOROSI) SCENARI DI CALCIOMERCATO

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