Il Bologna non brilla nell’amichevole contro l’Iraklis di Mazzarri | vince grazie a due regali

Notizia in breve

Il Bologna ha vinto l’ultima amichevole di ritiro contro l’Iraklis con un punteggio di 2-0, grazie a due errori della squadra avversaria. La partita si è svolta a Valles e si è conclusa con una vittoria senza grandi spettacoli. Al termine dell’incontro, l’allenatore ha commentato che la squadra è ancora in fase di sviluppo e che c’è molto da migliorare. Nessuna delle due squadre ha mostrato un gioco particolarmente brillante durante l’amichevole.