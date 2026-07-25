Il Bologna non brilla nell’amichevole contro l’Iraklis di Mazzarri | vince grazie a due regali
Il Bologna ha vinto l’ultima amichevole di ritiro contro l’Iraklis con un punteggio di 2-0, grazie a due errori della squadra avversaria. La partita si è svolta a Valles e si è conclusa con una vittoria senza grandi spettacoli. Al termine dell’incontro, l’allenatore ha commentato che la squadra è ancora in fase di sviluppo e che c’è molto da migliorare. Nessuna delle due squadre ha mostrato un gioco particolarmente brillante durante l’amichevole.
Valles (Bolzano), 25 luglio 2026 – La frase che racchiude tutto il senso dello striminzito 2-0 con cui i rossoblù piegano (parola grossa) i greci dell'Iraklis nell'ultima amichevole di Valles la pronuncia Domenico Tedesco in coda al test di fine ritiro: “C'è un processo in corso ma c'è ancora tanto da lavorare ”. BOLOGNA IRAKLIS allenatore domenico tedesco mazzarri Inevitabile, considerata la portata della rivoluzione copernicana nel passaggio da un Bologna all'altro. Certo i mille tifosi rossoblù che oggi sono saliti a Valles legittimamente potevano attendersi qualcosa di più sul profilo del gioco e delle conclusioni in porta, considerato che l'Iraklis di Mazzarri (serie A greca) ha aperto il cantiere nove giorni fa ed era alla sua prima amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Mazzarri sull'Olimpo grazie all'Iraklis: alla fine gli Dei lo amano...Un allenatore si trova in tribuna, mentre il suo team affronta una partita importante.
Mazzarri torna in panchina: sfida greca con l’Iraklis di SaloniccoDopo un periodo senza incarichi ufficiali, l’allenatore torna sulla panchina e guiderà la squadra di Salonicco nella prossima sfida contro l’Iraklis.
Bologna, Dallinga e Rowe firmano il 2-0 sull'Iraklis di MazzarriDopo la sconfitta per 4-0 con l'Arminia Bielefeld e il pareggio per 1-1 con l'Heidenheim, il Bologna vince 2-0 in amichevole contro la squadra greca dell'Iraklis Salonicco allenata dal tecnico ... calciomercato.com
Bologna, buona la terza contro l’Iraklis: il resoconto dell’ultima amichevole altoatesinaDallinga insacca in avvio dopo il pasticcio del portiere ellenico, mentre Rowe arrotonda dal dischetto nella ripresa. Un 2-0 non esaltante ma senza particolari rischi, che quantomeno chiude il ritiro ... bolognatoday.it