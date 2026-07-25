Il Bologna non brilla nell’amichevole contro l’Iraklis di Mazzarri | vince grazie a due regali

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha vinto l’ultima amichevole di ritiro contro l’Iraklis con un punteggio di 2-0, grazie a due errori della squadra avversaria. La partita si è svolta a Valles e si è conclusa con una vittoria senza grandi spettacoli. Al termine dell’incontro, l’allenatore ha commentato che la squadra è ancora in fase di sviluppo e che c’è molto da migliorare. Nessuna delle due squadre ha mostrato un gioco particolarmente brillante durante l’amichevole.

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Valles (Bolzano), 25 luglio 2026 –  La frase che racchiude tutto il senso dello striminzito 2-0 con cui i rossoblù piegano (parola grossa) i greci dell'Iraklis nell'ultima amichevole di Valles la pronuncia Domenico Tedesco in coda al test di fine ritiro: “C'è un processo in corso ma c'è ancora tanto da lavorare ”. BOLOGNA IRAKLIS allenatore domenico tedesco mazzarri Inevitabile, considerata la portata della rivoluzione copernicana nel passaggio da un Bologna all'altro. Certo i mille tifosi rossoblù che oggi sono saliti a Valles legittimamente potevano attendersi qualcosa di più sul profilo del gioco e delle conclusioni in porta, considerato che l'Iraklis di Mazzarri (serie A greca) ha aperto il cantiere nove giorni fa ed era alla sua prima amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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