Un allenatore si trova in tribuna, mentre il suo team affronta una partita importante. Sul campo, i giocatori corrono e si contendono il pallone, mentre il tecnico osserva con attenzione. Durante il match, l’arbitro fischia diverse volte, segnando falli e interruzioni. Alla fine, la squadra di casa ottiene una vittoria, e l’allenatore si avvicina alle panchine con il volto soddisfatto. Il pubblico applaude mentre il cronometro segna i minuti finali.

Naturalmente lo immaginiamo a bordo campo con il braccio teso e l’indice che picchietta l’orologio: "Arbitro, chronos!". Che vuole dire tempo. Per l’inizio del campionato lo avrà imparato. Intanto sa già dire kalispera, buonasera, come ha dimostrato allo sbarco a Salonicco. Dopo due anni di oblio, Walter Mazzarri torna in panchina ad insegnare il suo calcio appassionato. Per 20 anni, dalla miracolosa salvezza della Reggina al Toro, passando per Samp, Napoli e Inter, Walter ha regalato gioco e soddisfazioni. Ha steccato le ultime esperienze (Cagliari, Napoli), ma ora, a 64 anni, è pronto a ripartire dalla Grecia. Allenerà l’Iraklis, neopromosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mazzarri sull'Olimpo grazie all'Iraklis: alla fine gli Dei lo amano...

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