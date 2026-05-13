Dopo un periodo senza incarichi ufficiali, l’allenatore torna sulla panchina e guiderà la squadra di Salonicco nella prossima sfida contro l’Iraklis. La formazione greca ha deciso di affidarsi a un tecnico italiano, noto per le sue esperienze in Italia, per affrontare il campionato locale. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale dell’allenatore nel nuovo ruolo, dopo aver accettato l’incarico pochi giorni fa.

? Domande chiave Come si adatterà la tattica di Mazzarri al calcio greco?. Perché il club di Salonicco ha scelto proprio un tecnico italiano?. Cosa dicono i tifosi del Napoli riguardo questa nuova avventura?. Quali sono i dettagli del contratto pluriennale firmato dal toscano?.? In Breve Contratto pluriennale di una stagione più un anno con il club di Salonicco.. Inattività tecnica iniziata a febbraio 2024 dopo la separazione dal Napoli.. Affetto costante dei tifosi azzurri espresso tramite i canali social ufficiali.. Obiettivo stabilità sportiva nella serie B ellenica con la nuova guida tecnica.. Walter Mazzarri torna ufficialmente in panchina con un contratto di un anno più una stagione per l’Iraklis, club che milita nella serie B ellenica e ha annunciato la notizia tramite i propri canali social.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazzarri torna in panchina: sfida greca con l’Iraklis di Salonicco

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