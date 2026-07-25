Gianluigi Donnarumma ha scelto un look naturale con capelli pettinati all’indietro e barba rifinita con precisione, puntando su un aspetto semplice e curato.

Donnarumma: grooming minimal, con capelli pettinati all'indietro e barba rifinita con precisione Il beauty look da sposo di Gianluigi Donnarumma comunica equilibrio e pulizia estetica. «I capelli scuri del portiere appaiono pettinati all'indietro, con un prodotto dal finish luminoso, ma non eccessivamente lucido, che mantiene ordine e definizione senza irrigidire il risultato», commenta Matteo Orlando, hairstylist di Mastromauro Hair & Beauty Milano. «La lunghezza del taglio di Donnarumma è uniforme e segue naturalmente la forma della testa, contribuendo a un'immagine sofisticata e contemporanea. Anche la barba, corta e perfettamente rifinita, valorizza i lineamenti dello sposo senza rubare la scena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il beauty look del sì: Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma puntano sulla naturalezza chic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secretLa coppia formata dal portiere e dalla sua compagna si sposerà in Puglia, nella Valle d’Itria, in una cerimonia ancora segreta.

Le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia ElefanteIl portiere della nazionale e del club inglese sta per sposarsi con la sua compagna di lunga data.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le foto del matrimonio in Puglia: dieci anni d’amore, rose bianche e una notte di festa; Il pre wedding di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è una festa di piazza: sposa in bianco con un dettaglio rosso; Le foto delle celeb presenti alla finale della Coppa del Mondo FIFA 2026; Look perfetti al 105 Summer Festival grazie a Dreame | Guarda la gallery.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: per lui e lei wedding look ad alto tasso di romanticismoA Locorotondo, in Puglia, il capitano della Nazionale di calcio, Gigio Donnarumma, ha sposato Alessia Elefante. Elegantissimi entrambi: lui con un completo spezzato e giacca doppiopetto; lei, in abito ... vanityfair.it

Matrimonio Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, i look degli sposi rubano la scena: il videoGigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno pronunciato il loro sì: ecco tutti i dettagli sugli abiti scelti dagli sposi. donnaglamour.it