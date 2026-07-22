La coppia formata dal portiere e dalla sua compagna si sposerà in Puglia, nella Valle d’Itria, in una cerimonia ancora segreta. I dettagli delle nozze non sono stati resi noti, ma l’evento è tra i più attesi dell’estate. La relazione tra i due è iniziata quando erano giovani e ora si prepara a diventare ufficiale con il matrimonio. La località scelta si trova nella regione della Puglia, nota per i suoi paesaggi e le tradizioni locali.

Manca pochissimo, e la Puglia si prepara ad accogliere uno dei matrimoni più chiacchierati di questa estate. A pronunciare il fatidico sì saranno Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, e la coppia ha scelto la Valle d’Itria per coronare una storia iniziata quando entrambi erano poco più che ragazzini. Riservatezza assoluta da parte del capitano della Nazionale, portiere del Manchester City dopo le esperienze con Milan e Paris Saint-Germain, ma qualche dettaglio, inevitabilmente, si è scoperto. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano. La data cerchiata in rosso è quella di venerdì 24 luglio. A ospitare la cerimonia religiosa è Locorotondo, uno dei borghi più suggestivi del barese, tra vicoli bianchi e fascino da cartolina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secret

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Gigi Donnarumma e Alessia Elefante Matrimonio Segreto e Dettagli Inediti

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