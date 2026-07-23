Le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Il portiere della nazionale e del club inglese sta per sposarsi con la sua compagna di lunga data. La cerimonia si terrà in una località pugliese, con la celebrazione che proseguirà in una masseria nella Valle d’Itria. L’evento è stato organizzato per assicurare privacy e sicurezza, coinvolgendo un numero ristretto di invitati. La data ufficiale del matrimonio non è ancora stata resa nota pubblicamente.

. Il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City è ormai a un passo dal matrimonio con la compagna di una vita: la cerimonia si svolgerà a Locorotondo, mentre i festeggiamenti continueranno in una suggestiva masseria della Valle d’Itria, con un’organizzazione studiata per garantire privacy e sicurezza agli sposi e ai loro invitati. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sono ormai pronti a coronare il loro lungo percorso sentimentale con il matrimonio. Dopo anni vissuti insieme lontano dal clamore mediatico, la coppia è pronta a celebrare un’unione costruita con pazienza, complicità e grande riservatezza, trasformando un amore nato in giovane età in un progetto di vita condiviso. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Il Matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante Tutti i Dettagli

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secretLa coppia formata dal portiere e dalla sua compagna si sposerà in Puglia, nella Valle d’Itria, in una cerimonia ancora segreta.

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante celebreranno le nozze a Locorotondo, con i festeggiamenti previsti in una residenza storica di Savelletri x.com

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