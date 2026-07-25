Ieri in Campania | auto contromano sulla Tangenziale di Napoli tragedia sfiorata
Un'auto ha percorso contromano la Tangenziale di Napoli ieri, rischiando di causare un incidente grave. L'incidente ha provocato un grande traffico e i soccorsi sono intervenuti prontamente. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato grande allarme tra gli automobilisti. La polizia sta indagando sulle cause di questa manovra pericolosa. Nel frattempo, si attendono eventuali provvedimenti per aumentare la sicurezza sulla strada.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 24 luglio 2026. Avellino. Il futuro dello stadio Partenio-Lombardi torna al centro del dibattito. In occasione della sua visita ad Avellino, IL presidente della Regione Campania, Raffaele Fico, ha affrontato il tema dell’impianto sportivo cittadino, aprendo alla possibilità di valutare anche la realizzazione di un nuovo stadio. (LEGGI QUI) Benevento. Cresce la preoccupazione per i dipendenti della ormai ex Trotta Bus per il mancato accredito delle ultime spettanze retributive tra stipendi e 14a mensilità, e i preavvisi di licenziamento da parte dell’ormai vecchia società cui subentrerà dal 1 agosto Air Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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