Ieri in Campania | auto contromano sulla Tangenziale di Napoli tragedia sfiorata

Notizia in breve

Un'auto ha percorso contromano la Tangenziale di Napoli ieri, rischiando di causare un incidente grave. L'incidente ha provocato un grande traffico e i soccorsi sono intervenuti prontamente. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato grande allarme tra gli automobilisti. La polizia sta indagando sulle cause di questa manovra pericolosa. Nel frattempo, si attendono eventuali provvedimenti per aumentare la sicurezza sulla strada.