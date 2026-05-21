Auto contromano in tangenziale | paura sulla Torino-Caselle

Un episodio di pericolo si è verificato sulla tangenziale Torino-Caselle, quando un'automobile ha percorso la carreggiata contromano. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e mettere in sicurezza la strada. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti o feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questo episodio e per identificare il conducente coinvolto. La circolazione sulla tangenziale è tornata alla normalità dopo la gestione dell’emergenza.

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Attimi di paura a Torino, dove un automobilista ha imboccato contromano la strada tangenziale Torino-Caselle. Come visibile nel filmato, almeno due diversi automobilisti hanno dovuto schivare il veicolo, situazione molto pericolosa che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Il Codice della Strada sanziona chiunque circoli contromano, con pene che vanno dai 167 ai 665 euro, ma in presenza di spartitraffico invalicabile (come nel caso del video) l'entità della multa aumenta: va dai 327 ai 1.308 euro. A questi si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi, che in caso di recidiva vanno invece dai due ai sei mesi. Se la.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto contromano in tangenziale: paura sulla Torino-Caselle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente sull'autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese: coinvolte tre auto, lunghe codeUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco... Terribile incidente d'auto con ribaltamento sul raccordo Torino-Caselle: sei persone ferite portate in ospedaleUn brutto incidente si è verificato nella prima serata di sabato, 2 maggio, sul raccordo Torino-Caselle in direzione di quest'ultima, poco dopo... Contromano sulla Torino Caselle, evitato lo scontro frontale IL VIDEOLa polizia stradale indaga sulla dinamica e su chi fosse al volante della vettura che procedeva in senso sbagliato in pieno giorno di martedì 19 maggio ... rainews.it Con l’auto contromano sulla provinciale tra Torino e Caselle, le immagini in un videoPaura sulla Torino-Caselle davanti all’aeroporto: un’auto contromano evita per un soffio lo schianto. Indaga la polizia stradale. quotidianopiemontese.it