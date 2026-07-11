Nella notte sulla A14, all’altezza dell’uscita di Fano, un uomo di 36 anni ha percorso la carreggiata in contromano, causando un incidente. Una famiglia proveniente da Bergamo che si trovava in quel tratto è rimasta coinvolta. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi o vittime. La polizia sta indagando sulle cause del gesto e sulla dinamica dell’incidente. La circolazione sulla corsia interessata è stata temporaneamente interrotta per i rilievi.

All’altezza dell’uscita di Fano, sulla A14, nella notte c’è stato un incidente. Un uomo di 36 anni ha imboccato la carreggiata in contromano coinvolgendo una famiglia bergamasca in transito in quel tratto dell’autostrada. Fano, l’incidente attorno alle 4. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4. Secondo una prima sommaria ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, un 36enne residente a Fano avrebbe imboccato la carreggiata nel senso opposto a quello di marcia. Avrebbe percorso per circa tre chilometri la corsia nord in direzione sud. La sua vettura si è scontrata frontalmente con l’auto sulla quale viaggiavano un padre, una madre e il loro bambino, residenti in provincia di Bergamo, che stavano procedendo regolarmente verso Fano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fano, tragedia sfiorata sulla A14: 36enne in contromano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia sfiorata sulla SS17: Auto contromano tra Foggia e LuceraAlle prime luci dell’alba, lungo la Strada Statale 17 tra Foggia e Lucera, si è verificato un episodio di grande tensione.

Contromano in A14, schianto nella notte tra Fano e Marotta: coinvolta famiglia con bambinoNella notte tra sabato e domenica, un'auto contromano è uscita di strada sull'A14, tra Marotta e Fano.