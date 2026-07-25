Idea Fedorov nello staff di Crosetto L’ira di Mosca | Meglio Bin Laden

Notizia in breve

Fedorov, esponente del governo italiano, è stato inserito nello staff di Crosetto. Mosca ha reagito duramente, con la portavoce di Lavrov che ha criticato l’ipotesi espressa da Fedorov in un’intervista a Repubblica, definendola “meglio Bin Laden”. La dichiarazione ha suscitato reazioni ufficiali e polemiche tra i rappresentanti dei due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista.