Idea Fedorov nello staff di Crosetto L’ira di Mosca | Meglio Bin Laden
Fedorov, esponente del governo italiano, è stato inserito nello staff di Crosetto. Mosca ha reagito duramente, con la portavoce di Lavrov che ha criticato l’ipotesi espressa da Fedorov in un’intervista a Repubblica, definendola “meglio Bin Laden”. La dichiarazione ha suscitato reazioni ufficiali e polemiche tra i rappresentanti dei due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista.
Zakharova, portavoce di Lavrov, attacca l’ipotesi lanciata dall’esponente del governo italiano in una intervista a Repubblica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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