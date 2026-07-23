Le novità di Chivu | Inter più verticale due titolari in porta e Diouf da esterno

Durante il ritiro in Germania, l’Inter ha mostrato alcune modifiche tattiche, con un approccio più verticale e due portieri titolari in allenamento. È stato anche schierato Diouf come esterno. La squadra si sta preparando con attenzione, puntando a mantenere i risultati e migliorarsi in campionato. Nessuna comunicazione ufficiale sulle scelte definitive, ma le variazioni indicano un lavoro mirato a rafforzare alcuni aspetti tecnici e tattici.

Qualità, intensità e qualche novità. Nel ritiro tedesco sta nascendo un’Inter che ha l’ambizione e quasi l’obbligo di confermarsi. Almeno in casa e innanzitutto in Serie A. Sarà un’Inter uguale a quella degli ultimi anni per quanto riguarda l’abito tattico e quel 3-5-2 dal quale Cristian Chivu è ripartito anche dalla Germania e dal primissimo test estivo. Certo, ha giocato contro i dilettanti dell’Aasen ma ogni minuto in campo in questa fase conta. E soprattutto serve all’allenatore per capire fin da ora le condizioni di chi si allena con lui e le motivazioni. Ma anche le future nuove possibilità, strade tattiche da percorrere, invenzioni da sperimentare (o da confermare) che possono rivelarsi ottime intuizioni da mettere in pratica non solo in situazioni d’emergenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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