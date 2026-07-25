I vostri figli in carcere le parole shock del PD | è polemica

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha pubblicato una comunicazione sulla riforma della giustizia minorile che ha scatenato polemiche e discussioni interne al partito. La frase utilizzata, “I vostri figli in carcere”, è stata criticata per il tono e il contenuto. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel panorama politico, con alcuni esponenti che hanno sollevato dubbi sulla scelta delle parole e sugli effetti della proposta. La questione è ora al centro di un acceso dibattito pubblico e interno.