I vostri figli in carcere le parole shock del PD | è polemica

Da tvzap.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico ha pubblicato una comunicazione sulla riforma della giustizia minorile che ha scatenato polemiche e discussioni interne al partito. La frase utilizzata, “I vostri figli in carcere”, è stata criticata per il tono e il contenuto. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel panorama politico, con alcuni esponenti che hanno sollevato dubbi sulla scelta delle parole e sugli effetti della proposta. La questione è ora al centro di un acceso dibattito pubblico e interno.

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La comunicazione del Partito Democratico sulla riforma della giustizia minorile accende il confronto politico e, secondo quanto riferito, apre interrogativi anche all’interno dei dem. Al centro della vicenda c’è una card diffusa sui social dal gruppo Deputati Pd, nella quale compare l’immagine della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il messaggio scelto è netto: «Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere». La frase punta a contestare il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri e a richiamare l’attenzione delle famiglie sulle possibili conseguenze della riforma proposta dal governo. La card sulla riforma della giustizia minorile è stata però giudicata da alcuni osservatori e, stando alle informazioni circolate, da esponenti dello stesso Pd, una comunicazione dai toni particolarmente allarmistici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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