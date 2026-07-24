Un post dei deputati del Pd sul disegno di legge riguardante le norme sull’imputabilità dei minorenni ha suscitato la reazione della presidente del Consiglio, che ha risposto affermando: «Sì, ma se delinquono».

Un post dei deputati del Pd, dedicato al disegno di legge varato giovedì sal governo che intende cambiare le norme sull'imputabilità dei minorenni, ha scatenato la reazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel post, i deputati dem scrivevano: «Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere». Immediata, e dura, la replica della premier: «"Con lei" i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. Per tutti gli altri, stiamo lavorando perché possano crescere in un'Italia più sicura, con più opportunità e più futuro». Poi il post scriptum: «Grazie per aver contribuito a far conoscere questa norma di buonsenso». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere»: il post dei deputati del Pd fa infuriare Meloni. Che replica: «Sì, ma se delinquono»

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her family mocks the real heiress as a convict unworthy of shares, unaware she rules the prison

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