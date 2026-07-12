Il terzino sinistro Nicola Vanzan, classe 1999, si è unito all’Aurora Treia. L’annuncio è stato dato dalla società, che sottolinea come il suo arrivo rafforzi il progetto tecnico. Vanzan porta con sé esperienza, qualità e personalità. La società ha confermato l’acquisto senza fornire dettagli sui termini contrattuali o altri aspetti legali. La sua firma si aggiunge alle operazioni di mercato della squadra per la stagione in corso.

Il terzino sinistro Nicola Vanzan (foto), classe 1999, è un giocatore dell’ Aurora Treia. Il suo arrivo costituisce un tassello di spessore per il progetto tecnico della società che si assicura un calciatore di esperienza, qualità e personalità. Si tratta di un elemento ordinato e attento in fase difensiva, capace di abbinare una buona capacità di corsa a spiccate qualità tecniche, che gli consentono di interpretare con efficacia entrambe le fasi di gioco. La carriera di Vanzan è impreziosita da cinque campionati vinti tra Serie D ed Eccellenza con le maglie di Arzignano, Campobasso, Teramo e Maceratese, a testimonianza di un rendimento costante e di una mentalità vincente che lo hanno reso protagonista in piazze importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Specialista in promozioni. Vanzan all’Aurora Treia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Aurora Treia festeggia l’Eccellenza

Il personaggio. Gaburro, specialista in promozioni: "Desenzano, ambiente ideale»Marco Gaburro, allenatore noto per aver portato la squadra di Desenzano in serie C per la prima volta nella sua carriera, ha conquistato il suo...

Promotions Specialist. Vanzan at Aurora TreiaThe left back Nicholas Vanzan (foto), classe 1999, è un giocatore dell’Aurora Treia. Il suo arrivo costituisce un tassello di spessore per il progetto tecnico della società che si assicura un soccer p ... sport.quotidiano.net

Specialista in promozioni. Vanzan all’Aurora TreiaIn carriera il terzino ha vinto cinque campionati, l’ultimo con la Maceratese ... msn.com