Specialista in promozioni Vanzan all’Aurora Treia

Da sport.quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzino sinistro Nicola Vanzan, classe 1999, si è unito all’Aurora Treia. L’annuncio è stato dato dalla società, che sottolinea come il suo arrivo rafforzi il progetto tecnico. Vanzan porta con sé esperienza, qualità e personalità. La società ha confermato l’acquisto senza fornire dettagli sui termini contrattuali o altri aspetti legali. La sua firma si aggiunge alle operazioni di mercato della squadra per la stagione in corso.

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Il terzino sinistro Nicola Vanzan (foto), classe 1999, è un giocatore dell’ Aurora Treia. Il suo arrivo costituisce un tassello di spessore per il progetto tecnico della società che si assicura un calciatore di esperienza, qualità e personalità. Si tratta di un elemento ordinato e attento in fase difensiva, capace di abbinare una buona capacità di corsa a spiccate qualità tecniche, che gli consentono di interpretare con efficacia entrambe le fasi di gioco. La carriera di Vanzan è impreziosita da cinque campionati vinti tra Serie D ed Eccellenza con le maglie di Arzignano, Campobasso, Teramo e Maceratese, a testimonianza di un rendimento costante e di una mentalità vincente che lo hanno reso protagonista in piazze importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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