Trattative chiuse Il doppio colpo dell’Aurora Treia Ecco Barbacani e Cantarini

L’Aurora Treia ha annunciato l’acquisto di due nuovi giocatori. Si tratta del portiere Matteo Barbacani, classe 2007, proveniente dal settore giovanile del Pescara e con un passato al Teramo. Accanto a lui arriva anche il difensore centrale Riccardo Cantarini, nato nel 2003. Entrambi sono stati ufficialmente inseriti nella rosa della squadra, che ha concluso le trattative per le due operazioni.

Il portiere Matteo Barbacani, classe 2007 e alto 185 cm, e il difensore centrale Riccardo Cantarini, classe 2003, sono dell’ Aurora Treia. Il primo è cresciuto nel Curi Pescara e poi ha proseguito nel settore giovanile del Pescara, lo scorso anno è stato al Teramo. "Sono molto felice – dice Barbacani – di aver scelto questa società. Fin dal primo momento ho trovato persone che mi hanno trasmesso la serietà e la progettualità di questo ambiente, aspetti che hanno inciso molto sulla decisione. Come squadra dovremo partire subito con l’atteggiamento giusto, lavorando con determinazione per raggiungere obiettivi importanti e regalarci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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