I ragazzi desiderano il matrimonio più delle ragazze ma qualcosa non torna

Da dilei.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo uno studio, i ragazzi manifestano un interesse maggiore per il matrimonio rispetto alle ragazze. Tuttavia, i dati evidenziano che questa tendenza non si allinea con l’immaginario collettivo, che spesso rappresenta le donne come più desiderose di sposarsi e gli uomini come più riluttanti. La percezione pubblica si basa su stereotipi, ma i risultati mostrano una differenza tra le aspettative sociali e le preferenze effettive dei giovani.

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L’immaginario collettivo (e la società) ha da sempre spacciato per vera una divisione dei ruoli piuttosto semplice: lei sogna il matrimonio, lui teme di essere incastrato. Il copione era così radicato da sembrare quasi una legge naturale. Poi arrivano i numeri e scopriamo che quella legge oggi non esiste più. Anzi, forse non è mai esistita davvero: era solo una storia ripetuta abbastanza volte da sembrarci credibile. Tra gli adolescenti di oggi, infatti, sono i ragazzi a dichiarare più spesso di volersi sposare. Le ragazze risultano invece molto più caute. Non necessariamente disilluse, non necessariamente ostili all’amore e neppure improvvisamente convinte che ogni relazione debba finire in ghosting. 🔗 Leggi su Dilei.it

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