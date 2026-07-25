L’immaginario collettivo (e la società) ha da sempre spacciato per vera una divisione dei ruoli piuttosto semplice: lei sogna il matrimonio, lui teme di essere incastrato. Il copione era così radicato da sembrare quasi una legge naturale. Poi arrivano i numeri e scopriamo che quella legge oggi non esiste più. Anzi, forse non è mai esistita davvero: era solo una storia ripetuta abbastanza volte da sembrarci credibile. Tra gli adolescenti di oggi, infatti, sono i ragazzi a dichiarare più spesso di volersi sposare. Le ragazze risultano invece molto più caute. Non necessariamente disilluse, non necessariamente ostili all’amore e neppure improvvisamente convinte che ogni relazione debba finire in ghosting. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I ragazzi desiderano il matrimonio più delle ragazze, ma qualcosa non torna

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Forzada a casarse con CEO discapacitado, creyó que era el fin; él la mima como reina!

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Vabbè dai ragazzi, vogliono 50 mln per Tresoldi 50 MILIONI PER TRESOLDI ma è ridicolo il calciomercato nel 2026, mandare affanculo tutti e cominciare a comprare ragazzini sconosciuti dal Sudamerica a 15/20 mln, non me ne frega niente se floppano ma al x.com

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