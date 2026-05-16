Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra l’assemblea dei grandi

Domani alle 17, il Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina si riunirà in una seduta aperta dedicata a un tema specifico. La riunione coinvolgerà anche l’assemblea dei grandi, creando un momento di confronto tra i giovani rappresentanti e gli adulti del territorio. La seduta rappresenta un’occasione per ascoltare le istanze del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, che si svolgerà in modo monotematico e pubblico.

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