Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra l’assemblea dei grandi
Domani alle 17, il Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina si riunirà in una seduta aperta dedicata a un tema specifico. La riunione coinvolgerà anche l’assemblea dei grandi, creando un momento di confronto tra i giovani rappresentanti e gli adulti del territorio. La seduta rappresenta un’occasione per ascoltare le istanze del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, che si svolgerà in modo monotematico e pubblico.
Occasione speciale per il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina: che domani si riunirà nella forma della ‘seduta aperta’ e di fatto monotematica - I convocazione alle 17.15, II convocazione alle 18.00 – accogliendo in aula il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Una seduta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
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