Elisa e Fengjie si sposano a Reggio il matrimonio ‘proibito’ delle 2 ragazze | In Cina non è possibile Tutti dovremmo essere liberi di amare

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani di origine cinese si sono sposate in Italia, in una sala pubblica. La cerimonia si è svolta ieri mattina, nonostante in Cina il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia riconosciuto. Le spose hanno rispettivamente 22 e 28 anni. La loro unione rappresenta un atto legale e simbolico nel paese europeo, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è consentito. La cerimonia si è svolta senza autorizzazioni ufficiali cinesi, ma con validità legale nel territorio italiano.

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Reggio Emilia, 24 maggio 2026 –  Un matrimonio proibito in Cina, ma possibile in Italia. Elisa Yang, 22 anni, e Fengjie Guo, 28 anni, sono due ragazze di origine cinese che si sono sposate ieri mattina in Sala del Tricolore. “Io sono nata e cresciuta in Italia – racconta Elisa, impiegata in un’azienda metalmeccanica della città –. Mentre mia moglie è nata in Cina ed è a Reggio da pochi anni, ora studia all’università di Modena e sta perfezionando l’italiano. Ci siamo conosciute nel 2018 e messe insieme. Conviviamo da tempo e abbiamo deciso di fare il grande passo”. Nozze proibite in Cina. Nella cultura cinese, le nozze omosessuali non sono consentite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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