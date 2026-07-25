Sabato 25 luglio si disputeranno diverse partite di calcio tra campionati minori, come l’Allsvenskan e la Superliga, e altri tornei in Europa. Inoltre, si svolgeranno incontri di campionati come Brasileirao e MLS, oltre alle prime amichevoli con la partecipazione di club europei di alto livello. Dopo il Mondiale, le competizioni continuano con match di preparazione e partite ufficiali.

I pronostici di sabato 25 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l’Europa Finito il Mondiale, oltre ai campionati come Brasileirao e MLS ci sono anche le prime amichevoli con in campo anche i top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. Nel primo test precampionato contro il Basilea allenato dall’ex Lichtsteiner, terminato 0-0, la squadra di Luciano Spalletti non ha particolarmente entusiasmato, dimostrando di essere lontana dal risolvere uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato la gestione del tecnico toscano, approdato a Torino lo scorso autunno al posto di Igor Tudor: la scarsa prolificità sotto porta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 25 luglio: Brasileirao, MLS e amichevoli

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