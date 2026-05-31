I pronostici di domenica 31 maggio | Brasileirao Segunda Division amichevoli internazionali

Da ilveggente.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio si giocano diverse partite di calcio, tra cui amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali 2026, oltre a incontri di Brasileirao e Segunda Division. Le amichevoli coinvolgono squadre di varie nazionalità, mentre nei campionati sudamericani si affrontano club di prima e seconda divisione. La giornata si presenta ricca di incontri, con molte partite programmate per testare le squadre prima della fase finale dei Mondiali.

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I pronostici di domenica 31 maggio, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali più partite di Brasileirao e Segunda Division Continua la serie di amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali del 2026. Oggi tocca a due delle favorite “tradizionali”, ovvero Germania e Brasile. La nazionale di Nagelsmann se la vedrà con la Finlandia, sfida sulla carta più che abbordabile anche per i verdeoro guidati da Carlo Ancelotti. L’ultimo capitolo del campionato cadetto spagnolo promette 90 minuti ad altissima intensità, dove motivazioni e calcoli geometrici la faranno da padrone. Riflettori puntati in primis sul fortino andaluso per Almería-Real Valladolid. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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