Sabato 30 maggio si giocherà la finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Sono in programma anche partite del Brasileirao e amichevoli internazionali.

I pronostici di sabato 30 maggio, c’è la finale di Champions League PSG-Arsenal, partite del Brasileirao e amichevoli internazionali Puntuale come i primi caldi di stagione, arriva l’evento più atteso dai calciofili di tutto il pianeta: la finale di Champions League. Prima del Mondiale nordamericano che si prepara a debuttare in versione extra-large (e, ahinoi, di nuovo senza Italia), è l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie tra PSG e Arsenal a catalizzare l’attenzione degli appassionati. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Sul prato del Puskas Stadium di Budapest si sfidano due squadre tra quelle squadre che più hanno brillato, sia a livello nazionale che continentale, nell’annata che sta volgendo al termine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 30 maggio: finale Champions League, Brasileirao e amichevoli internazionali

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