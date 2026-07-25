Mercoledì 2 settembre si svolgerà la 80ª edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, una gara ciclistica nazionale per juniores. L’evento celebra il suo ottantesimo anniversario e presenta due aspetti distintivi che lo rendono speciale. La competizione coinvolge squadre provenienti da diverse regioni e si svolge su un percorso che attraversa il territorio locale. La gara si svolge in un’unica giornata e si concluderà nel pomeriggio.

Sono due gli aspetti per i quali si può definire speciale l’edizione di quest’anno del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, la gara ciclistica nazionale per la categoria juniores in programma mercoledì 2 settembre. La corsa organizzata dal G.S. Inpa con il patrocinio del Comune presso il quale si è tenuta nella Sala dei Matrimoni la presentazione ufficiale festeggerà gli 80 anni da quella prima edizione del 1945 (fu chiamato G.P. di Liberazione) vinta da Ivo Baronti e tra i protagonisti anche Alfredo Martini. L’altro particolare è che sono 50 anni dalla vittoria ottenuta nel 1976 da Giuseppe Saronni, parte del terzetto dei vincitori più famosi della gara, con Alessandro Petacchi nel 1995 e Diego Ulissi nel 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I primi ottant’anni della gara ciclistica

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