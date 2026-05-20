Santa Rita a Madonna della Neve | tre giorni di festa tra processione gara ciclistica e viabilità rivoluzionata
Dal 22 al 24 maggio 2026, il quartiere Madonna della Neve a Frosinone ospiterà le celebrazioni in onore di Santa Rita. Durante i tre giorni si terranno processioni religiose e una gara ciclistica. Per l’occasione, il Comune ha emanato un’ordinanza che stabilisce modifiche alla viabilità, tra cui divieti di sosta e variazioni nei percorsi abituali. La zona sarà interessata da cambiamenti temporanei nelle strade, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività programmate.
Frosinone si prepara ai festeggiamenti in onore di Santa Rita nel quartiere Madonna della Neve. In occasione delle celebrazioni religiose e civili in programma dal 22 al 24 maggio 2026, il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede importanti modifiche alla viabilità, con divieti di sosta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Inizia questa sera, nella Chiesa della Madonna della Greca, il triduo di preparazione per #santaritadacascia, che si concluderà venerdì 22 maggio con la messa sul sagrato alle 19.00 e la benedi - Facebook facebook