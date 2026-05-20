Santa Rita a Madonna della Neve | tre giorni di festa tra processione gara ciclistica e viabilità rivoluzionata

Dal 22 al 24 maggio 2026, il quartiere Madonna della Neve a Frosinone ospiterà le celebrazioni in onore di Santa Rita. Durante i tre giorni si terranno processioni religiose e una gara ciclistica. Per l’occasione, il Comune ha emanato un’ordinanza che stabilisce modifiche alla viabilità, tra cui divieti di sosta e variazioni nei percorsi abituali. La zona sarà interessata da cambiamenti temporanei nelle strade, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività programmate.

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