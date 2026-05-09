Domani si svolgerà la gara ciclistica denominata ‘Gran Premio Industrie del Marmo’, e sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità. La strada interessata sarà chiusa in alcune fasce orarie per consentire lo svolgimento della competizione. Le variazioni riguarderanno principali arterie di collegamento e saranno in vigore durante tutta la giornata della manifestazione. Sono state predisposte indicazioni e segnali temporanei per indirizzare il traffico.

Domani in occasione dello svolgimento della gara ciclistica ‘ Gran Premio Industrie del Marmo ’, è prevista una serie di modifiche alla viabilità. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 9 alle 19 nel tratto di viale XX Settembre compreso tra via Garibaldi e viale Colombo e in piazza del Commercio, dalle 10 alle 19 nel tratto di viale XX Settembre compreso tra via Marco Polo e via Garibaldi, nel tratto di via Garibaldi compreso tra viale XX Settembre e via Firenze, nel tratto di via Firenze compreso tra piazza Commercio e via Garibaldi e in piazza Menconi prolungamento di via Fleming nel tratto compreso tra via Garibaldi e vicolo san Giuseppe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gara ciclistica. Le modifiche alla viabilità

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Paraciclismo mondiale: a Montesilvano strade off-limits fino al 10 maggio

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