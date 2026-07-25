Un uomo è stato fermato in relazione alla morte del giornalista trovato carbonizzato vicino a Eboli. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato sei giorni fa, e le autorità stanno indagando. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista. Le forze dell’ordine stanno esaminando prove e testimonianze per chiarire il caso. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli pubblici sulle motivazioni o sui sospetti.

Il suo corpo carbonizzato era stato trovato vicino a Eboli, e ora è stato fermato un uomo: ma ci sono tante cose che non tornano Da sei giorni la procura di Salerno sta indagando sulla morte di Luigi Esposito, un giornalista sportivo di 53 anni che lo scorso fine settimana è stato trovato morto carbonizzato in un campo fuori da Eboli, in provincia di Salerno. L’inchiesta è stata aperta per omicidio, e le informazioni raccolte finora hanno fatto emergere diverse stranezze e misteri sia sulla morte sia sulla vita di Esposito. Ora i carabinieri hanno fermato un uomo sospettato dell’omicidio: si nascondeva in un casolare in una zona isolata a sud di Salerno, ma per il momento non si sa di più. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I misteri sulla vita e sulla morte del giornalista Luigi Esposito

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