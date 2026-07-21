Luigi Esposito oggi l'autopsia sul corpo del giornalista | si indaga sulla ferita alla testa

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo del giornalista ucciso ad Eboli. Si indaga sulla ferita alla testa, che potrebbe non essere stata provocata da un’arma da fuoco. La polizia sta analizzando le cause del trauma e raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della morte. La procura ha disposto l’esame per determinare la natura della ferita e raccogliere eventuali prove utili alle indagini.

Potrebbe non essere dovuta ad un'arma da fuoco la ferita alla testa di Luigi Esposito, il giornalista ucciso ad Eboli. Oggi si terrà l'autopsia sul corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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