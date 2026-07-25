i grandi incendi in francia e in spagna

In Spagna e Francia sono in corso alcuni dei più grandi incendi dell’estate, causati da alte temperature e vento forte. In Francia, nella regione della Gironda, e vicino a Madrid, circa 160.000 persone sono state evacuate o costrette a rimanere in casa. I roghi hanno coinvolto vaste aree, con fumo visibile a distanza. Le autorità stanno intervenendo con operazioni di spegnimento e evacuazioni di emergenza.

Nella Gironda e vicino a Madrid, hanno coinvolto 160mila persone tra quelle evacuate e quelle che devono rimanere chiuse in casa In Spagna e in Francia sono in corso alcuni dei più grandi incendi dell’estate, alimentati dalle alte temperature e dal vento forte. Sono state coinvolte complessivamente più di 160mila persone, tra quelle evacuate e quelle che sono costrette a rimanere dentro le loro abitazioni per proteggersi dal fumo. Entrambi i governi hanno chiesto l’aiuto del meccanismo europeo di protezione civile per ottenere mezzi e personale dagli altri stati dell’Unione Europea. In Francia gli incendi stanno interessando soprattutto il dipartimento della Gironda e quello delle Landes, nel sud-ovest del paese, dove sono state evacuate 141 mila persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Piccolo out of context ma ti segnalo che il canale francese all-news LCI è in Edition Spécial per i grandi incendi che si stanno verificando in Gironda x.com

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