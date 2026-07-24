Francia e Spagna devastate dagli incendi

Da tv2000.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Francia e Spagna, gli incendi stanno causando danni estesi sul territorio. Le fiamme si sono sviluppate in diverse zone, coinvolgendo ampie aree di vegetazione e abitazioni. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio per contenere le fiamme. La situazione rimane critica in entrambe le nazioni, con interventi ancora in corso per cercare di limitare l’espansione del fuoco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È emergenza incendi anche in Francia e Spagna, dove le fiamme stanno devastando vaste aree del territorio. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

francia e spagna devastate dagli incendi
© Tv2000.it - Francia e Spagna devastate dagli incendi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francia e Spagna devastate dagli incendi

Video Francia e Spagna devastate dagli incendi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Migliaia di persone sono in fuga dagli incendi in Francia e Spagna, mentre le temperature hanno raggiunto livelli estremi nell’Europa meridionale

Mondiali, a New York la finale Spagna-Argentina minacciata dagli incendi in Canada e allerta meteoLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si terrà a New York domani alle 21 ora italiana.

francia e spagna devastateFrancia e Spagna devastate dagli incendi. Sanchez: Situazione drammaticaAGI - Violenti incendi alimentati da vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree del Sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, ... msn.com

francia e spagna devastateIl fuoco devasta la Francia e in Spagna è alle porte di MadridRoma, 24 lug. (askanews) - L'Europa sudoccidentale continua a essere preda di grandi incendi boschivi che in queste ore stanno devastando diverse zone della Francia e della Spagna, dove le fiamme sono ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web