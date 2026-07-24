In Francia e Spagna, gli incendi stanno causando danni estesi sul territorio. Le fiamme si sono sviluppate in diverse zone, coinvolgendo ampie aree di vegetazione e abitazioni. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio per contenere le fiamme. La situazione rimane critica in entrambe le nazioni, con interventi ancora in corso per cercare di limitare l’espansione del fuoco.

È emergenza incendi anche in Francia e Spagna, dove le fiamme stanno devastando vaste aree del territorio. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Francia e Spagna devastate dagli incendi

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