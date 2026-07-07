Da una settimana, nel sud della Francia vicino al confine con la Spagna, sono in corso grandi incendi boschivi. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per contenerli, ma le fiamme si espandono e lottano contro le alte temperature e il vento. Le autorità hanno evacuato alcune aree e stanno monitorando la situazione. Nessuna vittima è stata segnalata finora. Le fiamme continuano a minacciare le zone circostanti e le strutture vicine.

Dalla scorsa settimana nel sud della Francia, vicino al confine con la Spagna, sono in corso grandi incendi boschivi che i vigili del fuoco stanno facendo molta fatica a contenere. Sedici persone, tra cui quattro vigili del fuoco, sono rimaste ferite e più di 10mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le fiamme hanno bruciato circa 5mila ettari di terreno (50 chilometri quadrati) ai piedi della catena montuosa dei Pirenei. Tra le località più colpite c’è Trevillach, un piccolo comune vicino a Perpignan. Gli incendi sono stati favoriti dal caldo molto elevato delle ultime settimane, che unito al vento e alla siccità prolungata ha reso le zone boschive particolarmente a rischio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono dei grandi incendi in corso nel sud della Francia

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Lightning strike hits and sparks flames in seconds in Florida

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