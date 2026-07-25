Il maltempo di giovedì ha provocato danni a Perugia, con la caduta di 20 alberi, tra cui querce secolari. La zona di San Sisto e Santa Sabina è stata interessata dal temporale, che ha causato la caduta degli alberi e altri danni. Fino a quel momento, il capoluogo non aveva subito conseguenze significative dal maltempo. Le autorità stanno valutando la situazione e gli interventi necessari.

Perugia, 25 luglio 2026 – Il maltempo ha colpito pesantemente anche Perugia. Fino adesso il capoluogo era stato risparmiato, ma ieri si è fatta la conta dei danni del violento temporale che si è abbattuto giovedì nella zona di San Sisto e Santa Sabina. E uno dei danneggiamenti più clamorosi è stato quello provocato al Golf Club di Santa Sabina, una delle eccellenze in questo ambito nella nostra regione. Il violento “ downburst ” (così si chiama il fenomeno in cui una forte corrente d’aria fredda scende rapidamente da una nube temporalesca e genera pioggia e vento fortissimi) ha infatti spazzato tutta quella zona tra le 17.30 e le 18.30, provocando nei campi da golf la caduta di ben venti piante, tra cui alcune querce secolari di 2-300 anni e alcuni pini marittimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - I danni del maltempo: abbattuti 20 alberi, c’erano querce secolari

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Maltempo, alberi abbattuti: danni alle auto parcheggiate

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