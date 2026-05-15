Alberi secolari abbattuti la denuncia | Stanno distruggendo l' ecosistema della Floridiana

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di abbattimento di alberi secolari nella zona della Floridiana ha suscitato una denuncia pubblica da parte di Roberto Braibanti, presidente di Gea Ets e ambientalista. Braibanti ha commentato sui social che i lavori in corso stanno causando la distruzione di un ecosistema caratterizzato da alberi di grande età. La sua dichiarazione si unisce a altre voci che si sono sollevate contro le operazioni di taglio, considerate dannose per la biodiversità locale.

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"Napoli mi lascia esterrefatto". Comincia così la denuncia social di Roberto Braibanti, presidente di Gea Ets e ambientalista, sui lavori in corso alla Floridiana. Nel mirino ci sono gli abbattimenti e gli interventi sul verde del parco vomerese, che secondo Braibanti starebbero producendo "uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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