Alberi secolari abbattuti la denuncia | Stanno distruggendo l' ecosistema della Floridiana
Un intervento di abbattimento di alberi secolari nella zona della Floridiana ha suscitato una denuncia pubblica da parte di Roberto Braibanti, presidente di Gea Ets e ambientalista. Braibanti ha commentato sui social che i lavori in corso stanno causando la distruzione di un ecosistema caratterizzato da alberi di grande età. La sua dichiarazione si unisce a altre voci che si sono sollevate contro le operazioni di taglio, considerate dannose per la biodiversità locale.
"Napoli mi lascia esterrefatto". Comincia così la denuncia social di Roberto Braibanti, presidente di Gea Ets e ambientalista, sui lavori in corso alla Floridiana. Nel mirino ci sono gli abbattimenti e gli interventi sul verde del parco vomerese, che secondo Braibanti starebbero producendo "uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Tecniche di Abbattimento Alberi: tutto quello che devi sapere
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