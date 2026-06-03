Maltempo tra temporali grandine e alberi abbattuti | il bilancio dei danni in Emilia Romagna
Nella giornata di oggi, in Emilia Romagna, si sono verificati temporali intensi che hanno causato danni diffusi. Sono stati segnalati abbattimenti di alberi, allagamenti in diverse aree e grandinate che hanno interessato varie zone della regione. Le condizioni meteo avverse hanno provocato disagi alla viabilità e interruzioni di servizi, con interventi di soccorso e riparazione in corso per ripristinare la situazione.
Bologna, 3 giugno 2026 – Grandine, temporali, raffiche di vento con conseguenti allagamenti, alberi abbattuti e danni a molte strutture: in Emilia Romagna l’ondata di maltempo si è fatta sentire martedì 2 giugno soprattutto nelle province di Bologna (400 gli interventi dei Vigili del fuoco), Ferrara (70 interventi) e Modena (65 interventi). E se il crollo delle temperature è stato importante, la conta dei danni è ancora in divenire ma il bilancio, dalle informazioni avute sinora, non registra fortunatamente alcun ferito. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteoterzo-giorno-di-allerta-meteo-in-emilia-romagna-temporali-di-forte-intensita-e-rischio-frane-ecco-le-zone-colpite-syvs9t9l Gli interventi dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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