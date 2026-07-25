Hormuz all’Asean Così l’Indo-Pacifico entra nel Mediterraneo

Da formiche.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice dei ministri degli Esteri dell’Asean a Manila, si è discusso di come le tensioni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz abbiano coinvolto anche l’area del Mediterraneo. La riunione ha evidenziato come le questioni di sicurezza del Sud-Est asiatico siano ormai collegate alle crisi globali, con un’attenzione particolare alle rotte marittime strategiche. La discussione ha incluso anche il ruolo dell’Indo-Pacifico in questo quadro.

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Il vertice dei ministri degli Esteri dell’Asean ospitato nei giorni scorsi a Manila ha mostrato quanto rapidamente la sicurezza del Sud-Est asiatico stia diventando inseparabile dalle crisi che attraversano il resto del mondo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, la tensione nello Stretto di Hormuz, le dispute nel Mar Cinese Meridionale e la paralisi politica sul Myanmar si sono sovrapposte in una riunione dominata dalla vulnerabilità economica della regione. Il messaggio più netto è arrivato sul Medio Oriente. I ministri degli Esteri dell’Asean hanno chiesto una “cessazione completa e immediata delle ostilità su tutti i fronti”, invitando le parti alla massima moderazione e a una soluzione diplomatica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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