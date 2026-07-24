Gli Houthi tornano all’attacco nel Mar Rosso Dopo Hormuz doppia crisi nell’Indo-Mediterraneo

Gli Houthi hanno ripreso a lanciare attacchi nel Mar Rosso, aumentando le tensioni nella regione. Dopo aver colpito il Golfo di Hormuz, si registrano nuovi episodi di destabilizzazione nell’area indo-mediterranea. Per quasi un anno, governi e mercati energetici hanno considerato la diversificazione delle rotte come risposta alle vulnerabilità delle vie marittime del Medio Oriente.

Per gran parte dell’ultimo anno, governi e mercati energetici hanno dato per scontato che le vulnerabilità marittime del Medio Oriente potessero essere gestite attraverso la diversificazione. Se lo Stretto di Hormuz fosse diventato troppo pericoloso, l’Arabia Saudita avrebbe potuto fare sempre più affidamento sull’oleodotto est-ovest fino a Yanbu, esportando il proprio greggio attraverso il Mar Rosso. Se un corridoio fosse entrato in crisi, un altro avrebbe assorbito parte dello shock. Non era una certezza, ma rappresentava il principale meccanismo di resilienza immaginato da governi e mercati. L’attacco condotto giovedì dagli Houthi contro due petroliere saudite suggerisce che proprio quel presupposto stia venendo meno, e la dimensione della crisi nell’Indo-Mediterraneo raddoppia. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Waarom Jezus Als MIDDELAAR De Waarheid Die Je Leven Verandert

Notizie e thread social correlati

22 Luglio 2026 – Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Usa pronti ad attacco in MaliI ribelli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, dichiarando di averle colpite perché avevano violato il blocco navale imposto...

Gli Houthi rivendicano gli attacchi nel Mar Rosso, la situazione sta peggiorandoGli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso giovedì.

Temi più discussi: Mar Rosso: petroliere cambiano rotta, cresce il rischio per il petrolio; Iran: Trump minaccia attacco massiccio e Houthi su blocco Mar Rosso; Non solo Hormuz: dopo l’attacco dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, rischi anche per Bab el-Mandeb; Bab el-Mandeb: perché la minaccia degli Houthi all'Arabia gela l'economia globale.

I petroliere fanno brusche inversioni a U dopo la minaccia di attacco navale degli Houthi reddit

La rassegna stampa di Caffè Affari - 21 luglio La #Cina valuta un più rigido controllo sull’export di modelli AI e di chip; Poste-Tim per un’Italia con l’AI; Maxi intesa Prysmian-Molex; #Houthi; blocco navale anti-saudita; Gli Usa colpiranno il #Canada con dazi al x.com

Tra gli Houthi e l’Iran c’è un rapporto particolareIn questo senso l’alleanza tra gli Houthi e l’Iran, pur essendo molto salda, muta a seconda delle esigenze. Gli Houthi sanno che dipendono dall’Iran per i rifornimenti soprattutto di armi, ma ... ilpost.it

Gli Houthi rialzano la testa, scommettono sull'Iran sfidando RiadGli Houthi yemeniti scommettono che oggi, a differenza degli ultimi due anni e mezzo, sfidare l'Arabia Saudita convenga più che tacere. E con l'embargo marittimo dichiarato contro Riad aprono un nuovo ... ansa.it