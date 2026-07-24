Gli Houthi tornano all’attacco nel Mar Rosso Dopo Hormuz doppia crisi nell’Indo-Mediterraneo

Da formiche.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Houthi hanno ripreso a lanciare attacchi nel Mar Rosso, aumentando le tensioni nella regione. Dopo aver colpito il Golfo di Hormuz, si registrano nuovi episodi di destabilizzazione nell’area indo-mediterranea. Per quasi un anno, governi e mercati energetici hanno considerato la diversificazione delle rotte come risposta alle vulnerabilità delle vie marittime del Medio Oriente.

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Per gran parte dell’ultimo anno, governi e mercati energetici hanno dato per scontato che le vulnerabilità marittime del Medio Oriente potessero essere gestite attraverso la diversificazione. Se lo Stretto di Hormuz fosse diventato troppo pericoloso, l’Arabia Saudita avrebbe potuto fare sempre più affidamento sull’oleodotto est-ovest fino a Yanbu, esportando il proprio greggio attraverso il Mar Rosso. Se un corridoio fosse entrato in crisi, un altro avrebbe assorbito parte dello shock. Non era una certezza, ma rappresentava il principale meccanismo di resilienza immaginato da governi e mercati. L’attacco condotto giovedì dagli Houthi contro due petroliere saudite suggerisce che proprio quel presupposto stia venendo meno, e la dimensione della crisi nell’Indo-Mediterraneo raddoppia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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