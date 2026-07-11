Oltre i confini dell’Alleanza Come l’Indo-Pacifico entra nella strategia Nato

Durante il vertice Nato di Ankara, l’Indo-Pacifico è stato oggetto di discussioni e incontri, segnando un passo verso una maggiore interconnessione tra questa regione e l’Alleanza. La presenza di iniziative dedicate e il confronto tra i rappresentanti indicano un interesse crescente a livello strategico per i rapporti tra i due ambiti. La discussione ha evidenziato come i due spazi siano diventati parte di una più ampia prospettiva di sicurezza e cooperazione internazionale.

Al summit Nato di Ankara, l’Indo-Pacifico è entrato nella conversazione attraverso una serie di incontri e iniziative che raccontano quanto i due spazi strategici siano ormai interconnessi. Il punto non è un’espansione della Nato verso oriente, ipotesi che non è sul tavolo, ma la crescita di una cooperazione costruita intorno a interessi condivisi, capacità industriali e vulnerabilità comuni. Il 7 luglio, il segretario generale Mark Rutte ha incontrato i rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici della Nato — Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, i cosiddetti “IP4”. La discussione ha toccato Ucraina, Cina, Corea del Nord e Iran, per poi concentrarsi sulle aree in cui rendere più concreta la collaborazione: industria della difesa, cyber e tecnologia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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