Oltre i confini dell’Alleanza Come l’Indo-Pacifico entra nella strategia Nato

Da formiche.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il vertice Nato di Ankara, l’Indo-Pacifico è stato oggetto di discussioni e incontri, segnando un passo verso una maggiore interconnessione tra questa regione e l’Alleanza. La presenza di iniziative dedicate e il confronto tra i rappresentanti indicano un interesse crescente a livello strategico per i rapporti tra i due ambiti. La discussione ha evidenziato come i due spazi siano diventati parte di una più ampia prospettiva di sicurezza e cooperazione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al summit Nato di Ankara, l’Indo-Pacifico è entrato nella conversazione attraverso una serie di incontri e iniziative che raccontano quanto i due spazi strategici siano ormai interconnessi. Il punto non è un’espansione della Nato verso oriente, ipotesi che non è sul tavolo, ma la crescita di una cooperazione costruita intorno a interessi condivisi, capacità industriali e vulnerabilità comuni. Il 7 luglio, il segretario generale Mark Rutte ha incontrato i rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici della Nato — Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, i cosiddetti “IP4”. La discussione ha toccato Ucraina, Cina, Corea del Nord e Iran, per poi concentrarsi sulle aree in cui rendere più concreta la collaborazione: industria della difesa, cyber e tecnologia. 🔗 Leggi su Formiche.net

oltre i confini dell8217alleanza come l8217indo pacifico entra nella strategia nato
© Formiche.net - Oltre i confini dell’Alleanza. Come l’Indo-Pacifico entra nella strategia Nato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Self-reliant but not alone: ASPI unpacks the 2026 National Defence Strategy

Video Self-reliant but not alone: ASPI unpacks the 2026 National Defence Strategy

Notizie e thread social correlati

Foip 2.0: così prende forma la nuova strategia del Giappone per l’Indo-PacificoIl governo giapponese ha pianificato due visite ufficiali di alto livello per rafforzare le alleanze nella regione dell’Indo-Pacifico.

Spazio, la NATO punta all’Indo-Pacifico con il progetto StarLiftLa NATO ha annunciato l’avvio del progetto StarLift, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nello spazio e nel settore satellitare...

Temi più discussi: L'analisi/ Coesione alla prova; Contributo presentato da Australians for War Powers Reform all'inchiesta pubblica nazionale dell'AUKUS; Al Vertice di Ankara una Nato inconsistente, Trump si conferma filo Putin.

indo pacifico oltre i confini dellDa Abe a Takaichi, l’asse India-Giappone ridisegna gli equilibri dell’Indo-PacificoL’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano stanno dando vita a un’unione dinamica come mari di libertà e prosperità. Quando Shinzo Abe pronunciò queste parole davanti al Parlamento indiano nel 2007 non st ... formiche.net

indo pacifico oltre i confini dellVizhinjam e la nuova geografia del potere marittimo nell’Indo-PacificoL’acquisizione da parte di Terminal Investment Limited (TiL), il braccio operativo portuale di Mediterranean Shipping Company (Msc), del 49 per cento del porto internazionale di Vizhinjam detenuto da ... formiche.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web